محافظ سلفيت يعلن إغلاق المحكمة الشرعية لثلاثة أيام بسبب فيروس (كورونا)

قال كميل: إن الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، أصدر قراراً بإغلاق المحكمة بعد ثبوت إصابة إحدى الموظفات فيها بفيروس (كورونا).



وحفاظاً على السلامة العامة، طالب محافظ سلفيت و قاضي القضاة كل من حضر إلى محكمة سلفيت الشرعية، منذ يوم الأربعاء الماضي القيام بالإجراء المطلوب وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة، متمنين السلامة للجميع والشفاء العاجل للمصابين.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل اليوم الأحد، إغلاق محكمة سلفيت الشرعية حتى صباح يوم الأربعاء القادم، بسبب فيروس (كورونا).