سلفيت: فتح مركز الفرز وسحب العينات الخاصة بفيروس (كورونا) بالمدينة غداً
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مديرية صحة سلفيت، اليوم الأحد، عن فتح مركز الفرز وسحب العينات الخاصة بفيروس (كورونا) في مدينة سلفيت.
أعلنت مديرية صحة سلفيت، اليوم الأحد، عن فتح مركز الفرز وسحب العينات الخاصة بفيروس (كورونا) في مدينة سلفيت.
وسيكون فتح المركز وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً طيلة أيام الأسبوع، من أجل متابعة أوضاع المخالطين، واخذ عينات منهم.
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