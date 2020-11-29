سلفيت: فتح مركز الفرز وسحب العينات الخاصة بفيروس (كورونا) بالمدينة غداً





وسيكون فتح المركز وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً طيلة أيام الأسبوع، من أجل متابعة أوضاع المخالطين، واخذ عينات منهم.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مديرية صحة سلفيت، اليوم الأحد، عن فتح مركز الفرز وسحب العينات الخاصة بفيروس (كورونا) في مدينة سلفيت.