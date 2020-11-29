البرغوثي: اقتطاع إسرائيل 600 مليون شيكل هجمة جديدة للمس بالأسرى وعائلات الشهداء

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رام الله - دنيا الوطن

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية، د.مصطفى البرغوثي، إن حكومة "إسرائيل" قررت اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال الشعب الفلسطيني، التي يدفعها من عرق جبينه ضرائب للسلطة.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذه هجمة جديدة للمس بالأسرى وعائلات الشهداء، ودليل قاطع على زيف الادعاء بأن إسرائيل ملتزمة بالاتفاقيات.



وأفاد موقع (والا) الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، (كابينت)، صادق على نقل 2.5 مليار شيكل، من أموال المقاصة، إلى السلطة الفلسطينية.



وأضاف الموقع: "كذلك قرر (كابينت) خصم 600 مليون شيكل، قيمة ما تدفعه السلطة كرواتب للأسرى".



وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، قال في تصريحات لـ "دنيا الوطن"، إنه إذا حدث خصم للأموال "فيعني ذلك عودة لنقطة الصفر".