جنين: قرار بتعليق الدراسة في 13 مدرسة حتى نهاية الأسبوع

وأشار إلى أن القرار يبدأ من صباح يوم غد الاثنين ويستمر حتى نهاية الأسبوع.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت مديرية التربية والتعليم في بلدة قباطية جنوب جنين، مساء اليوم الأحد، تعليق الدراسة في 13 مدرسة حتى نهاية الأسبوع.وأفاد مدير تربية قباطية، محمد زكارنة، بأن قرار التعليق جاء بالتنسيق مع لجنة الطوارئ في محافظة جنين حفاظا على سلامة الطلبة والأهالي، بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس (كورونا) في البلدة، ونظرا للتزايد الكبير في عدد حالات الإصابة بالفيروس.