شاهد: لجنة تأمين ومتابعة البيوت الخاضعة للحجر للمنزلي بغزة تقوم بجولة تفقدية





وتفقدت اللجنة عمل العناصر الشرطية والأمنية المشاركة في تأمينها، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس (كورونا).













رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، مساء اليوم الأحد، صوراً لجولة تفقدية قامت بها، لجنة تأمين ومتابعة البيوت الخاضعة للحجر للمنزلي بالوزارة، برئاسة العميد جهاد محيسن، على عدد من البيوت بمحافظة غزة، مساء اليوم الأحد.