شاهد: لجنة تأمين ومتابعة البيوت الخاضعة للحجر للمنزلي بغزة تقوم بجولة تفقدية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، مساء اليوم الأحد، صوراً لجولة تفقدية قامت بها، لجنة تأمين ومتابعة البيوت الخاضعة للحجر للمنزلي بالوزارة، برئاسة العميد جهاد محيسن، على عدد من البيوت بمحافظة غزة، مساء اليوم الأحد.
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، مساء اليوم الأحد، صوراً لجولة تفقدية قامت بها، لجنة تأمين ومتابعة البيوت الخاضعة للحجر للمنزلي بالوزارة، برئاسة العميد جهاد محيسن، على عدد من البيوت بمحافظة غزة، مساء اليوم الأحد.
وتفقدت اللجنة عمل العناصر الشرطية والأمنية المشاركة في تأمينها، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس (كورونا).
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