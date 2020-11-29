القدس: تشييع جثمان الشهيد نور شقير

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رام الله - دنيا الوطن

شيع المواطنون في مدينة القدس المحتلة الليلة، جثمان الشهيد المقدسي، نور جمال شقير الذي كان محتجزاً لدى الاحتلال منذ عدة أيام.



ووضع الاحتلال شروطاً مقيدة لتسليم جثمان شقير حيث شيع مباشرة من مستشفى المقاصد الى مقبرة باب الرحمة شرق المسجد الأقصى.



واشترطت قوات الاحتلال مشاركة 30 شخصا في الجنازة، و20 شخصا بدخول المقبرة وعدم رفع الأعلام أو الرايات أو ترديد الهتافات خلال الجنازة، والتوقيع على كفالة مالية قيمتها 10000 شيكل.



لكن عشرات المواطنين تجمعوا في محيط مقبرة باب الرحمة وباب الاسباط ومستشفى المقاصد لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الشهيد وأداء صلاة الجنازة ثم المشاركة في تشييع جثمانه وسط التكبيرات والهتافات الغاضبة.