موقع أمريكي: كوشنر يتوجه للسعودية وقطر بمحاولة أخيرة لحل الأزمة الخليجية





وأضاف: سيلتقي جاريد كوشنر، وآفي بيركوفيتش، مع محمد بن سلمان، وتميم آل ثاني في محاولة لإنهاء الخلاف بين السعودية وقطر، كما سيناقشون التطبيع مع إسرائيل.



رام الله - دنيا الوطنقال موقع (أكسيوس) الأمريكي، مساء اليوم الأحد، إن غاريد كوشنر، مستشار الرئيس دونالد ترامب، سيتوجه خلال الأيام القادمة إلى السعودية وقطر، في محاولة أخيرة لحل الأزمة الخليجية.وكان المراسل السياسي، لصحيفة (إسرائيل اليوم)، أرئيل كهانا، قال: إن فريق السلام من البيت الأبيض، سيعود إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع.