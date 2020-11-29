عربي

بصاروخ باليستي.. الحوثيون يعلنون مقتل 8 جنود سعوديين بقصف معسكر تداوين في مأرب

بصاروخ باليستي.. الحوثيون يعلنون مقتل 8 جنود سعوديين بقصف معسكر تداوين في مأرب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الحوثيون مساء يوم الأحد، أنهم استهدفوا معسكر تداوين التابع للتحالف العربي بقيادة السعودية في محافظة مأرب يوم السبت.

وقال العميد يحيى سريع، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المتحدث الرسمي للقوات المسلحة التابعة للحوثيين، "إن القوة الصاروخية تمكنت مساء أمس السبت من استهداف غرفة العمليات المشتركة في معسكر تداوين بمحافظة مأرب بصاروخ بالستي، نوع "بدر".

وأضاف العميد يحيى سريع في تغريدة على (تويتر)، "أن الإصابة كانت دقيقة"، مشيرا إلى أن العملية نتج عنها مصرع وجرح 15 من القادة والجنود السعوديين (8 قتلى بينهم قادة و7 إصابات)، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأكد أن العمليات المسلحة مستمرة طالما استمر الحصار وأن كل التحركات المرصودة ستطالها قواتهم أينما كانت.

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