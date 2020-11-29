هنية يُعزي بوفاة الصادق المهدي

الصادق المهدي

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، ظهر اليوم الأحد، عائلة زعيم (حزب الأمة) السوداني الصادق المهدي، حيث قدم لهم التعازي الحارة، بوفاته متأثرًا بفيروس (كورونا) الخميس الماضي.



كما هاتف هنية، الأستاذ عبد المحمود، أمين عام هيئة شؤون الأنصار في الحزب، ونقل لهم خالص التعازي بوفاة فقيد السودان والأمة العربية، مشيدًا بموافقه العروبية والقومية التاريخية من فلسطين، ورفضه التطبيع حتى آخر لحظة في حياته.



واستذكر رئيس الحركة، مواقف الزعيم السوداني تجاه النضال الوطني الفلسطيني، والمقاومة، وحقوق شعبنا، ورفضه الاحتلال وممارساته العدوانية، إلى جانب مواقفه الثابتة تجاه قضايا الوحدة العربية، سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.