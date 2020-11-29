طالع: تحديث للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في محافظة غزة
غزة - دنيا الوطن
نشرت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة، غزة، اليوم الأحد، تحديثاً للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في المحافظة.
وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت صباح اليوم، تسجيل 738 إصابة جديدة بالفيروس بالقطاع، خلال 24 ساعة الماضية.
نشرت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة، غزة، اليوم الأحد، تحديثاً للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في المحافظة.
وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت صباح اليوم، تسجيل 738 إصابة جديدة بالفيروس بالقطاع، خلال 24 ساعة الماضية.
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