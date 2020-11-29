طالع: تحديث للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في محافظة غزة









غزة - دنيا الوطننشرت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة، غزة، اليوم الأحد، تحديثاً للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في المحافظة.وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت صباح اليوم، تسجيل 738 إصابة جديدة بالفيروس بالقطاع، خلال 24 ساعة الماضية.