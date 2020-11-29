شؤون فلسطينية

الشرطة والقوة المشتركة تُغلق أربع صالات أفراح في ضواحي القدس

الشرطة والقوة المشتركة تُغلق أربع صالات أفراح في ضواحي القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة، وقوة مشتركة من المؤسسة الأمنية في محافظة القدس، مساء اليوم، أربع صالات أفراح، فيما حررت مخالفات لأصحابها؛ لعدم الالتزام بحالة الطوارئ المعلنة في بلدات العيزرية وأبو ديس جنوب شرق القدس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن شرطة ضواحي القدس، وقوة مشتركة من المؤسسة الأمنية في محافظة القدس، وخلال جولاتها التفقدية لقرى وبلدات جنوب شرق القدس، فضت أربع حفلات أعراس، داخل ثلاث قاعات في العيزرية وأخرى في ابو ديس، وحررت مخالفات للقائمين عليها؛ لعدم التزامهم بالإغلاق، وفقاً لقرار الحكومة الفلسطينية.

ودعت الشرطة عبر مكبرات الصوت، أصحاب المحلات التجارية ضرورة الالتزام بعدم فتحها، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، وتجنب المخالفات المالية، كذلك عدم تنظيم أعراس، خلافاً لقانون الطوارئ، تجنباً لإحراج المدعوين، وتعريض الجميع لمخاطر إصابتهم بفيروس (كورونا).

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