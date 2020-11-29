فرنسا: استمرار تسجيل انخفاض بمعدل إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

شهدت إحصائيات وزارة الصحة في فرنسا، بشأن فيروس (كورونا)، استمرار تسجيل انخفاض بعدد الوفيات والإصابات اليومية.



يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 198 وفاة و9784 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الأخيرة.



وكانت السلطات رصدت، 213 وفاة بفيروس (كورونا)، و12580 في اليوم السابق.



واستقبلت المستشفيات 650 مصابا جديدا بالفيروس، مقابل 973 مريضا يوم السبت، فيما دخل وحدات العناية المركزة نحو 100 مريض مقابل 122 يوم السبت.



يذكر أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس منذ بدء الجائحة بلغ 52325، فيما ارتفع العدد الكلي للإصابات إلى 2218483.