خصم 600 مليون.. الاحتلال يُصادق على نقل 2.5 مليار شيكل من أموال المقاصة للسلطة

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، قال في تصريحات لـ "دنيا الوطن"، إنه إذا حدث خصم للأموال "فيعني ذلك عودة لنقطة الصفر".

وكشف رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، في 19 من الشهر الجاري، أنه عقد اجتماعاً مع الجانب الإسرائيلي، تم التأكيد فيه على أن الاتفاقيات الموقعه بين الطرفين، والتي أساسها الشرعية الدولية، هي ما يحكم هذه العلاقة".وأضاف: تم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة، ورفضنا سياسة الاستيطان، وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر.