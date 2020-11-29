إيطاليا: تسجيل 541 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت إيطاليا اليوم الأحد، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما سجلت وزارة الصحة في البلاد، 541 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس في البلاد، إلى 54904 حالات.



كما رصدت 20648 إصابة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.