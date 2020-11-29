إحداها خطرة.. ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات شرق رام الله

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مساء اليوم الأحد ثلاثة شبان، أحدهم بجراح خطرة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال إلى الشرق من مدينة رام الله.



وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الشبان الثلاثة أصيبوا برصاص الاحتلال أحدهم في الصدر ووصفت حالته بالخطرة خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال على مشارف مستوطنة (بسغوت) المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة البيرة.



وذكرت مصادر طبية بأن الشاب المصاب بجراح بالغة هو "أمير دولة" (19 عاماً)، حيث نقل مع المصابين الآخرين إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لتلقي العلاج.



