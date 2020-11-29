شؤون فلسطينية

العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بالقطاع

العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بالقطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة، يوم الخميس الموافق 03/12/2020 م.

وأوضح في تصريح نشرته اللجنة القطرية عبر موقعها على الإنترنت، أن 100 ألف أسرة مستورة، ومتعففة في قطاع غزة، ستستفيد من المساعدة النقدية، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وشدد العمادي على أن عملية التوزيع، ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، حفاظاً على سلامة المستفيدين، ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي. 

وأكد أيضاً، أن عملية التوزيع، ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس (كورونا) في قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُغلق مسجد الياسين بمعسكر جباليا حتى إشعار آخر

"الأوقاف" بغزة تُغلق مسجد الياسين بمعسكر جباليا حتى إشعار آخر

اشتية: إسرائيل تفرض أمراً واقعاً متدهوراً وعلى العالم الدفع لإنهاء الاحتلال

اشتية: إسرائيل تفرض أمراً واقعاً متدهوراً وعلى العالم الدفع لإنهاء الاحتلال

اشتية: بقي حكم بلعاوي في كل ساحات العمل على العهد

اشتية: بقي حكم بلعاوي في كل ساحات العمل على العهد

&#34;الخارجية&#34;: سبع حالات وفاة و30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": سبع حالات وفاة و30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

إحداها خطرة.. ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات شرق رام الله

إحداها خطرة.. ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات شرق رام الله

بلدية غزة تكشف أسباب تجمع مياه الأمطار ببعض الشوارع خلال المنخفض الأخير

بلدية غزة تكشف أسباب تجمع مياه الأمطار ببعض الشوارع خلال المنخفض الأخير

&#34;عميد المعاهد الأزهرية&#34; يشيد ببيان الأزهر الشريف المتعلق بالقضية الفلسطينية

"عميد المعاهد الأزهرية" يشيد ببيان الأزهر الشريف المتعلق بالقضية الفلسطينية

محكمة نابلس: الأشغال الشاقة لمدة خمسة سنوات لمدان بتهمة التزوير في أوراق رسمية

محكمة نابلس: الأشغال الشاقة لمدة خمسة سنوات لمدان بتهمة التزوير في أوراق رسمية

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

شؤون فلسطينية

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُغلق مسجد الياسين بمعسكر جباليا حتى إشعار آخر

"الأوقاف" بغزة تُغلق مسجد الياسين بمعسكر جباليا حتى إشعار آخر

اشتية: إسرائيل تفرض أمراً واقعاً متدهوراً وعلى العالم الدفع لإنهاء الاحتلال

اشتية: إسرائيل تفرض أمراً واقعاً متدهوراً وعلى العالم الدفع لإنهاء الاحتلال

اشتية: بقي حكم بلعاوي في كل ساحات العمل على العهد

اشتية: بقي حكم بلعاوي في كل ساحات العمل على العهد

&#34;الخارجية&#34;: سبع حالات وفاة و30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": سبع حالات وفاة و30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

إحداها خطرة.. ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات شرق رام الله

إحداها خطرة.. ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات شرق رام الله

&#34;عميد المعاهد الأزهرية&#34; يشيد ببيان الأزهر الشريف المتعلق بالقضية الفلسطينية

"عميد المعاهد الأزهرية" يشيد ببيان الأزهر الشريف المتعلق بالقضية الفلسطينية

محكمة نابلس: الأشغال الشاقة لمدة خمسة سنوات لمدان بتهمة التزوير في أوراق رسمية

محكمة نابلس: الأشغال الشاقة لمدة خمسة سنوات لمدان بتهمة التزوير في أوراق رسمية

الأسير المريض معتصم رداد يواجه أوضاعًا صحية خطيرة

الأسير المريض معتصم رداد يواجه أوضاعًا صحية خطيرة

منوعات

ريهام عبد الغفور: أنا تعرضت للخيانة الزوجية وتهددت بالقتل

ريهام عبد الغفور: أنا تعرضت للخيانة الزوجية وتهددت بالقتل

شاهد: عبير صبري تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير لها

شاهد: عبير صبري تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير لها

شاهد: حلا الترك مرتبكة وخجولة في بثها المباشر

شاهد: حلا الترك مرتبكة وخجولة في بثها المباشر

هل وقع رجل الأعمال الإماراتي بغرام نسرين طافش

هل وقع رجل الأعمال الإماراتي بغرام نسرين طافش

شاهد: فيفي عبده توجه رسالة لمتابعيها من الساحل الشمالي

شاهد: فيفي عبده توجه رسالة لمتابعيها من الساحل الشمالي

غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث صورة لها

غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث صورة لها

هنا الزاهد توجه رسالة حب لوالدتها

هنا الزاهد توجه رسالة حب لوالدتها

شاهد: نرمين الفقي تشعل مواقع التواصل برقصها احتفلاً بفوز الأهلي

شاهد: نرمين الفقي تشعل مواقع التواصل برقصها احتفلاً بفوز الأهلي

شاهد:أسرة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده الخمسين

شاهد:أسرة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده الخمسين

الموت يفجع عبد المجيد عبد الله..ويعلق &#34;لا أقول وداعاً بل إلى لقاء قريب&#34;

الموت يفجع عبد المجيد عبد الله..ويعلق "لا أقول وداعاً بل إلى لقاء قريب"

عربي

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

سوريا.. إصابة خمسة عمال جراء &#34;صومعة قمح&#34; في طرطوس

سوريا.. إصابة خمسة عمال جراء "صومعة قمح" في طرطوس

إذاعة جيش الاحتلال: مسؤول بحريني دخل الأقصى يوم الجمعة &#34;متخفياً&#34;

إذاعة جيش الاحتلال: مسؤول بحريني دخل الأقصى يوم الجمعة "متخفياً"

مسؤول سوداني: وفد إسرائيلي زار مؤخراً الخرطوم لتفقد منظومة الصناعات الدفاعية

مسؤول سوداني: وفد إسرائيلي زار مؤخراً الخرطوم لتفقد منظومة الصناعات الدفاعية