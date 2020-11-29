طولكرم: قرار بإغلاق بلدة عنبتا لمدة 48 ساعة بسبب تفشي (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر، مساء اليوم الأحد، إغلاق بلدة عنبتا شرق طولكرم لمدة 48 ساعة ابتداء من صباح يوم غد الإثنين، باستثناء المخابز والصيدليات، بالتشاور مع الجهات المختصة، ولجنة الطوارئ وبلدية عنبتا.



وقال أبو بكر في تصريح صحفي: إن هذا الإجراء جاء في إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس (كورونا)، خاصة في ظل ارتفاع عدد الإصابات في البلد، حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.



وسجلت محافظة طولكرم اليوم 78 إصابة بالفيروس، موزعة في مختلف القرى والبلدات اعلاها بلدة عنبتا بتسجيل 20 اصابة.