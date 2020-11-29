دولي

تركيا تسجل حصيلة يومية قياسية مرتفعة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

تركيا تسجل حصيلة يومية قياسية مرتفعة بعدد وفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بلغت وفيات فيروس (كورونا) المستجد، في تركيا، اليوم الأحد، مستوى قياسياً مرتفعاً.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، أن الحصيلة اليومية للوفيات الناجمة عن الفيروس، سجلت ارتفاعاً قياسياً لليوم السابع على التوالي.

وأشارت إلى تسجيل 185 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، موضحة في تقريرها اليومية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)، بما فيها الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، انخفض بشكل طفيف إلى 29281.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس منذ بدء الجائحة في تركيا بشهر آذار/مارس الماضي 13558.

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