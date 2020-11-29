شؤون فلسطينية

تحالف أنصار فلسطين يدعو لإنقاذ قطاع غزة من الانتشار الخطير لوباء (كورونا)

تحالف أنصار فلسطين يدعو لإنقاذ قطاع غزة من الانتشار الخطير لوباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس تحالف أنصار فلسطين الشيخ أحمد إبراهيمي إلى تقديم الدعم العاجل لقطاع غزة، والعمل على إنقاذ أكثر من مليون مواطن من التفشي السريع والخطير لفايروس (كورونا)، والذي ينتج عنه ارتفاع الإصابات وحالات الوفاة بوتيرة متسارعة.

وأكد إبراهيمي في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأحد 29-11-2020 أن قطاع غزة يعاني بشكل حقيقي نتيجة انتشار الوباء بشكل استثنائي، مشيراً إلى خصوصية وضع غزة عن باقي مناطق العالم التي تكافح الجائحة، كونه يرزح تحت حصار إسرائيلي خانق منذ 14 عام طالت آثاره التدميرية الخطيرة كافة القطاعات ومناحي الحياة.

وأشار إلى أن إجراءات الحصار الإسرائيلي المشدد تجاه قطاع غزة تمنع إدخال الكثير من المستلزمات والمواد الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي الذي يكافح بإمكانياته المتواضعة لمنع تفشي الوباء.

وأشاد إبراهيمي بالدعم القطري الذي أعلن عنه مؤخراً رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، من خلال مباشرة توريد كميات من الأكسجين السائل اللازم لمصابي (كورونا) في القطاع.

واعتبر الدعم القطري انموذجاً للاستجابة لاحتياجات القطاع بعد تزايد حالات الإصابات الخطيرة والحرجة بفايروس (كورونا)، داعياً للاحتذاء بحذوه.

ودعا إبراهيمي الدول العربية والإسلامية كافة، لتوفير الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، سواء في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي مخيمات الشتات، من أجل تمكينه من مكافحة الجائحة بأقل الخسائر البشرية والمادية.

وحمّل إبراهيمي الجهات المانحة المسؤولية فيما يتعلق بتقليص دعمها للشعب الفلسطيني، والذي أدى لمعاناته نتيجة العجز المالي، وتراجع المؤسسات عن أداء دورها الإغاثي، وعلى رأسها وكالة (أونروا)، مما يفاقم من تدهور الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، ووقوعه فريسة للوباء والفقر والعوز.

وجدّد إبراهيمي دعوته المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال من أجل إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، بهدف الحفاظ على حياة المدنيين المهددة بالموت بطرق مختلفة جراء الحصار، وصون كرامتهم بعدما وصلت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة بحسب المعدلات العالمية.

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