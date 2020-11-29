الرئيس عباس يطلع وزير الخارجية المصري على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية

الرئيس عباس ووزير الخارجية المصري

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، وزير خارجية مصر سامح شكري.



وأطلع الرئيس، الوزير شكري على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، إضافة للجهود المبذولة سياسيا ودبلوماسيا لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني.



وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، والأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي.