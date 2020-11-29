شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" بغزة: توريد منتجات الألبان من الضفة الغربية سارِ كالمعتاد

"الاقتصاد" بغزة: توريد منتجات الألبان من الضفة الغربية سارِ كالمعتاد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني، عبد الفتاح أبو موسى، اليوم الأحد: إن الوزارة لم تصدر أي قرار بمنع منتجات شركتي "الجبريني" و"الجنيدي"، من توريد منتجاتهما لقطاع غزة. 

وأضاف في تصريحات نقلتها إذاعة (الأقصى): أن "توريد منتجات الألبان من الضفة سارِ كالمعتاد".

وأصدرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مساء أمس  السبت، بياناً صحفياً، حول منع حركة (حماس)، إدخال منتجات شركات وطنية في مجال الألبان من المحافظات الشمالية إلى الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيانها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ان فلسطين وحدة جغرافية واحدة سياسياً واقتصادياً، وبناء على ذلك فإن جميع المنتجات الوطنية في دولة فلسطين، تعامل معاملة واحدة، وتحظى بأولوية استراتيجية لدى الحكومة الفلسطينية في أخذ حصتها الحقيقية في السوق الفلسطينية، منتجات مدينة غزة، هي مثل منتجات نابلس، ومنتجات الخليل".

وأضافت: "وفقاً لذلك فإننا نأمل من الإخوة في حماس التراجع عن قرارها الخاطئ، بشأن منع إدخال منتجات شركات وطنية متخصصة في مجال إنتاج الألبان من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية".

وبعد ذلك نفت وزارة الاقتصاد بغزة مساء أمس السبت، ما يتم تداوله من معلومات، حول عدم استيراد الألبان، ومنع دخولها إلى قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنها لم تصدر منعاً بهذا الخصوص، وأن أي منع يصدر بقرار من وكيل الوزارة.

وأشارت إلى أن هناك اجتماعاً مع بعض أصحاب مصانع وموردي الألبان في قطاع غزة، طالبوا خلاله بالحد من منتجات الألبان المستوردة.

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