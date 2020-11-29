شؤون فلسطينية

القبض على 17 مطلوباً للعدالة وضبط 21 مركبة غير قانونية في طولكرم

القبض على 17 مطلوباً للعدالة وضبط 21 مركبة غير قانونية في طولكرم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة اليوم على 17 مطلوباً للعدالة، وضبطت 21 مركبة غير قانونية في طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وخلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة تمكنت الشرطة  من القبض على 17 مطلوباً للعدالة وضبطت 20 مركبة غير قانونية ودراجة.

وأكدت التحفظ على المقبوض عليهم تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

كما دعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن المركبات غير القانونية لما فيها مخاطر جسيمة على المواطن والمجتمع.

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