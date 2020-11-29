القبض على 17 مطلوباً للعدالة وضبط 21 مركبة غير قانونية في طولكرم



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وخلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة تمكنت الشرطة من القبض على 17 مطلوباً للعدالة وضبطت 20 مركبة غير قانونية ودراجة.



وأكدت التحفظ على المقبوض عليهم تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.



كما دعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن المركبات غير القانونية لما فيها مخاطر جسيمة على المواطن والمجتمع.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم على 17 مطلوباً للعدالة، وضبطت 21 مركبة غير قانونية في طولكرم.