نابلس: القبض على 27 مطلوباً صادر بحقهم مذكرات قضائية ومشتبه بهم بعدة قضايا

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة اليوم الأحد، القبض على 27 مطلوباً صادر بحقهم مذكرات قضائية ومشتبه بهم بعدة قضايا في نابلس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه من خلال النشاط الشرطي المستمر في المحافظة تم القبض على 27 مطلوباً صادر بحقهم 98 مذكرة قضائية ومسجل بحقهم شكاوى ومشتبه بهم بعدة قضايا.



وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهم تمهيدًا لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.