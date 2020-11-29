إغلاق محلات تجارية والقبض على أشخاص لعدم التزامهم في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة ليلة أمس 90 محلاً تجارياً وقبضت على تسعة أشخاص من أصحاب المقاهي لمخالفتهم حالة الإغلاق المعلنة من الحكومة للحد من انتشار فيروس (كورونا) في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق المعلنة القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين تم إغلاق محلات تجارية والقبض على أشخاص من أصحاب المقاهي لم يلتزموا بقرار الإغلاق.



وأكدت الشرطة، بأنه تم التحفظ على الأشخاص المذكورين تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.