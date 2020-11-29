جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات سلامة عامة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة اليوم الأحد، على مطلوبين للعدالة وحررت مخالفات سلامة عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية في جنين .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الشرطة تمكنت من القبض على 22 مطلوباً للعدالة، وضبط ست مركبات وثلاث دراجات غير قانونية وتحرير 130 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية.



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على الأشخاص المقبوض عليهم تنفيذا للمذكرات الصادرة بحقهم أصولاً.