بسلاح آلي عن بُعد.. الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة اغتيال فخري زادة





ونقل الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد هذه التفاصيل عن وسائل إعلام في إيران، مشيراً إلى أنه تم اغتياله باستخدام سلاح آلي يعمل بالتحكم عن بعد، وليس بواسطة مجموعة من المنفذين.





وأضاف: أن السلاح الآلي الذي يتم التحكم به عن بعد، كان مثبتاً على سيارة "نيسان" وضعت على بعد 150 مترا من سيارة زاده، وأطلقت النار نحوها ما دفع زاده ومرافقيه للخروج من سيارته المصفحة معتقداً بوجود خلل في السيارة.





وتابع: قام السلاح الآلي بإطلاق وابل من الرصاص نحو زاده، تبع ذلك تفجير عن بعد لسيارة "نيسان" التي تحمل الرشاش لمحو الأدلة.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن حادثة اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة.