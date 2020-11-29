عاجل

  • وزارة الامن الايرانية: سيتم الكشف عن المعلومات بشأن جريمة اغتيال فخري زادة لاحقاً

  • وزارة الأمن الإيرانية تعلن عن توصلها إلى أطراف خيوط لمنفذي عملية اغتيال العالم فخري زادة

دولي

بسلاح آلي عن بُعد.. الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة اغتيال فخري زادة

بسلاح آلي عن بُعد.. الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة اغتيال فخري زادة
محسن فخري زادة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن حادثة اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة.

ونقل الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد هذه التفاصيل عن وسائل إعلام في إيران، مشيراً إلى أنه تم اغتياله باستخدام سلاح آلي يعمل بالتحكم عن بعد، وليس بواسطة مجموعة من المنفذين.

وأضاف: أن السلاح الآلي الذي يتم التحكم به عن بعد، كان مثبتاً على سيارة "نيسان" وضعت على بعد 150 مترا من سيارة زاده، وأطلقت النار نحوها ما دفع زاده ومرافقيه للخروج من سيارته المصفحة معتقداً بوجود خلل في السيارة.

وتابع: قام السلاح الآلي بإطلاق وابل من الرصاص نحو زاده، تبع ذلك تفجير عن بعد لسيارة "نيسان" التي تحمل الرشاش لمحو الأدلة.

أخبار ذات صلة

نتنياهو: حالة الخطر جراء جائحة (كورونا) ما زالت قائمة

نتنياهو: حالة الخطر جراء جائحة (كورونا) ما زالت قائمة

فيديو.. كوفاخي: مستمرون بالعمل بالقوة المطلوبة ضد التموضع الإيراني في سوريا

فيديو.. كوفاخي: مستمرون بالعمل بالقوة المطلوبة ضد التموضع الإيراني في سوريا

رئيس البرلمان الإيراني: دماء فخري زادة ستزيل القيود عن البرنامج النووي

رئيس البرلمان الإيراني: دماء فخري زادة ستزيل القيود عن البرنامج النووي

فرنسا.. إصابة 60 شرطياً واعتقال عشرات المتظاهرين بالاحتجاجات ضد قانون &#34;الأمن الشامل&#34;

فرنسا.. إصابة 60 شرطياً واعتقال عشرات المتظاهرين بالاحتجاجات ضد قانون "الأمن الشامل"

عشرات القتلى في تفجيريْن منفصليْن بأفغانستان

عشرات القتلى في تفجيريْن منفصليْن بأفغانستان

وزير خارجية بريطانيا يُحذر من موجة ثالثة لفيروس (كورونا)

وزير خارجية بريطانيا يُحذر من موجة ثالثة لفيروس (كورونا)

(يسرائيل هيوم): هكذا سترد إيران على اغتيال العالم &#34;زادة&#34;

(يسرائيل هيوم): هكذا سترد إيران على اغتيال العالم "زادة"

اتصالات بين (ليكود وأزرق أبيض) لمنع انتخابات جديدة

اتصالات بين (ليكود وأزرق أبيض) لمنع انتخابات جديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

شؤون فلسطينية

المفتي المصري يدعو لضرورة توعية الشباب العربي والإسلامي بجذور القضية الفلسطينية

المفتي المصري يدعو لضرورة توعية الشباب العربي والإسلامي بجذور القضية الفلسطينية

القبض على 17 مطلوباً للعدالة وضبط 21 مركبة غير قانونية في طولكرم

القبض على 17 مطلوباً للعدالة وضبط 21 مركبة غير قانونية في طولكرم

مجدلاني: التضامن مع الشعب الفلسطيني بالاعتراف بالدولة والانتقال من الشجب لقرارات عقابية ضد الاحتلال

مجدلاني: التضامن مع الشعب الفلسطيني بالاعتراف بالدولة والانتقال من الشجب لقرارات عقابية ضد الاحتلال

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات سلامة عامة

الرئيس عباس يطلع أبو الغيط على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والخطوات المستقبلية

الرئيس عباس يطلع أبو الغيط على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والخطوات المستقبلية

اشتية: حريصون دائماً على تعزيز صمود المواطنين من خلال تقديم أفضل الخدمات

اشتية: حريصون دائماً على تعزيز صمود المواطنين من خلال تقديم أفضل الخدمات

جنين: حالات الإصابة النشطة بفيروس (كورونا) بالمحافظة تتخطى 1000

جنين: حالات الإصابة النشطة بفيروس (كورونا) بالمحافظة تتخطى 1000

قلقيلية: تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

منوعات

ريهام عبد الغفور: أنا تعرضت للخيانة الزوجية وتهددت بالقتل

ريهام عبد الغفور: أنا تعرضت للخيانة الزوجية وتهددت بالقتل

شاهد: عبير صبري تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير لها

شاهد: عبير صبري تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير لها

شاهد: حلا الترك مرتبكة وخجولة في بثها المباشر

شاهد: حلا الترك مرتبكة وخجولة في بثها المباشر

هل وقع رجل الأعمال الإماراتي بغرام نسرين طافش

هل وقع رجل الأعمال الإماراتي بغرام نسرين طافش

شاهد: فيفي عبده توجه رسالة لمتابعيها من الساحل الشمالي

شاهد: فيفي عبده توجه رسالة لمتابعيها من الساحل الشمالي

غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث صورة لها

غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث صورة لها

هنا الزاهد توجه رسالة حب لوالدتها

هنا الزاهد توجه رسالة حب لوالدتها

شاهد: نرمين الفقي تشعل مواقع التواصل برقصها احتفلاً بفوز الأهلي

شاهد: نرمين الفقي تشعل مواقع التواصل برقصها احتفلاً بفوز الأهلي

شاهد:أسرة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده الخمسين

شاهد:أسرة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده الخمسين

الموت يفجع عبد المجيد عبد الله..ويعلق &#34;لا أقول وداعاً بل إلى لقاء قريب&#34;

الموت يفجع عبد المجيد عبد الله..ويعلق "لا أقول وداعاً بل إلى لقاء قريب"

عربي

سوريا.. إصابة خمسة عمال جراء &#34;صومعة قمح&#34; في طرطوس

سوريا.. إصابة خمسة عمال جراء "صومعة قمح" في طرطوس

إذاعة جيش الاحتلال: مسؤول بحريني دخل الأقصى يوم الجمعة &#34;متخفياً&#34;

إذاعة جيش الاحتلال: مسؤول بحريني دخل الأقصى يوم الجمعة "متخفياً"

مسؤول سوداني: وفد إسرائيلي زار مؤخراً الخرطوم لتفقد منظومة الصناعات الدفاعية

مسؤول سوداني: وفد إسرائيلي زار مؤخراً الخرطوم لتفقد منظومة الصناعات الدفاعية

مسؤول إماراتي: القيادة الفلسطينية أدركت أهمية التغير الكبير الذي حدث بسبب التطبيع

مسؤول إماراتي: القيادة الفلسطينية أدركت أهمية التغير الكبير الذي حدث بسبب التطبيع