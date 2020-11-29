الرئيس عباس يطلع أبو الغيط على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والخطوات المستقبلية

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، في مقر اقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.



وأطلع الرئيس عباس، أبو الغيط على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والخطوات المستقبلية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، والأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي.