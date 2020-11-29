الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

واصل الأردن اليوم الأحد، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 68 وفاة و3598 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



ووفق الإيجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، ارتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 2.694 وفاة، والإصابات إلى 214.307.



وبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 63.041 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّا 1,941 حالة، منها 462 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.