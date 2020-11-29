شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة تصدر بياناً بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس (كورونا) وزيادة المخالطين

"الصحة" بغزة تصدر بياناً بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس (كورونا) وزيادة المخالطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، بياناً بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس (كورونا)، وزيادة الأعداد المسجلة كمخالطين، في القطاع.

وقالت في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه نظراً لزيادة أعداد المصابين بفيروس (كورونا) وزيادة الأعداد المسجلة كمخالطين، وتلك التي يشتبه باصابتها بهذا الفيروس بالشكل الذي يفوق قدرة المختبر المركزي لإجراء الفحوصات لكل هذه الأعداد،  فان وزارة الصحة بصدد إعادة دراسة جملة السياسات والإجراءات والبرتوكولات المنظمة لهذا الأمر.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، عن تسجيل سبع وفيات و738 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إن تسجيل الإصابات، جاء بعد إجراء 2589 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، أن إجمالي تراكمي للمصابين 19898 اصابة، وإجمالي الحالات النشطة 8933 حالة، فيما إجمالي المتعافين 10868 حالة.

وبينت، أن إجمالي الوفيات 97 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 342 حالة، بينما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 108 حالات.

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