لجنة المتابعة الحكومية بغزة توضح المحدديْن الرئيسيين لإغلاق القطاع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال موسى السماك، النائب الأول لرئيس لجنة المتابعة الحكومية، بغزة، إن موضوع الإغلاق قيد التداول؛ لكن لهذه اللحظة لا يوجد فيه قرار.



وأكد في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، بأن القرار "تم إرجاؤه لأيام قادمة بعد متابعة الوضع الوبائي في القطاع".



وشدد على أن "الإغلاق مرتبط بالوضع الوبائي وتفشيه"، مشيراً إلى أن هناك محددين رئيسيين للإغلاق: وهما تفشي الوضع الوبائي في القطاع، وقدرة وزارة الصحة على الصمود على إجراءات الوباء وهذا مرتبط بعدد الحالات.



وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم، قال: إنه "حتى هذه اللحظة لم يتحذ أي قرار بشأن الإغلاق الشامل لا من ناحية الموعد أو من ناحية المدة".



وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أن كل ما يتم تداوله بشأن الإغلاق الشامل، تكهنات وإشاعات "نحذر من التعاطي معها".