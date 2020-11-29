نتنياهو: حالة الخطر جراء جائحة (كورونا) ما زالت قائمة





وخلال جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأسبوعية اليوم، أوضح نتنياهو: "اننا نشهد خلال الأيام الأخيرة تصاعداً في المنحنى الوبائي"، مشيراً إلى احتمال اللجوء إلى وقف إدخال التسهيلات على الإغلاق الصحي، إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأكد بأن يتم الأسبوع الجاري بحث طريقة توزيع التطعيمات، مبيناً أن السياسة التي يتبعها تقضي بتوفير عدد أكبر من التطعيمات من أكثر من مصدر، لعدد أكبر من المواطنين وبأسرع وقت ممكن.

رام الله - دنيا الوطنحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، من أن حالة الخطر جراء جائحة (كورونا) ما زالت قائمة.