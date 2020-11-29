شؤون فلسطينية

للقاء نظيره المصري.. الرئيس عباس يصل القاهرة في زيارة رسمية

للقاء نظيره المصري.. الرئيس عباس يصل القاهرة في زيارة رسمية
الرئيس عباس ونظيره المصري - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
وصل الرئيس، محمود عباس، مساء اليوم الأحد، إلى جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان في استقبال الرئيس عباس، في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووفد من قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، وسفير فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.

وقال السفير اللوح، إن زيارة الرئيس هدفها تجسيد التشاور والتعاون الدائم والمستمر مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، خاصة ما تمر به المنطقة من ظرف شديد الخصوصية.

وأضاف أن لقاء قمة سيجمع الرئيس عباس مع أخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم غد الاثنين، في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشاد السفير اللوح بموقف جمهورية مصر العربية، قيادة وشعبا، والتي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، والتي اعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت عبر تاريخها الممتد التضحيات الجسام من أجلها.

ويرافق الرئيس في الزيارة: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

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