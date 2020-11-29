فيديو.. كوفاخي: مستمرون بالعمل بالقوة المطلوبة ضد التموضع الإيراني في سوريا

















رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن رئيس أركان الجيش، أفيف كوفاخي، قام اليوم بجولة تفقدية للقوات العاملة في فرقة الجولان على الحدود مع سوريا.وأضاف المتحدث في تغريدة عبر (تويتر): أن كوفاخي أجرى تقييمًا للوضع بمشاركة قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة.كما قام بجولة ميدانية وتحدث مع القادة والجنود عن جهوزية الجيش لكافة السيناريوهات، مشددًا على أن الوضع حاليًا طبيعيٌ.وقال رئيس أركان جيش الاحتلال: "جئت إلى هنا لأتابع عن كثب على آخر مستجدات الوضع الأمني لا سيما فيما يتعلق بالتموضع الإيراني في سوريا".وتابع: هذا بهدف توجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم واشترك في النشاط المركز والناجح في كشف حقل العبوات الناسفة ضف إلى الضربة التي وجهناها بعدها في سوريا ضد مواقع إيرانية وسوريا.وأضاف كوخافي: أن "رسالتنا واضحة؛ مستمرون في العمل بالقوة المطلوبة ضد التموضع الإيراني في سوريا كما أننا مستمرون في الجهوزية الكاملة ضد كل محاولة عدوانية تستهدفنا"، وفق تعبيره.