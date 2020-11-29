جنين: حالات الإصابة النشطة بفيروس (كورونا) بالمحافظة تتخطى 1000



وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة، وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، إلى 1009حالات.





والإصابات موزعة:



- عزل منزلي : 1001 حالة.



- مستشفى جنين الحكومي: 7 حالات من بينها حالة واحدة بالعناية المكثفة.



- المستشفى العسكري: حالة واحدة.



كما ارتفع عدد الوفيات في المحافظة إلى 50 منذ بدء الجائحة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما سجلت 97 حالة شفاء.