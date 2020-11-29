جنين: حالات الإصابة النشطة بفيروس (كورونا) بالمحافظة تتخطى 1000
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما سجلت 97 حالة شفاء.
وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة، وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، إلى 1009حالات.
- عزل منزلي : 1001 حالة.
- مستشفى جنين الحكومي: 7 حالات من بينها حالة واحدة بالعناية المكثفة.
- المستشفى العسكري: حالة واحدة.
كما ارتفع عدد الوفيات في المحافظة إلى 50 منذ بدء الجائحة.
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما سجلت 97 حالة شفاء.
وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة، وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، إلى 1009حالات.
والإصابات موزعة:
- عزل منزلي : 1001 حالة.
- مستشفى جنين الحكومي: 7 حالات من بينها حالة واحدة بالعناية المكثفة.
- المستشفى العسكري: حالة واحدة.
كما ارتفع عدد الوفيات في المحافظة إلى 50 منذ بدء الجائحة.
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