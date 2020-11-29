إعلام إسرائيلي: إدخال أموال المنحة القطرية إلى القطاع عبر معبر بيت حانون





وقال موقع ( مفزاك درومي) الإسرائيلي: " إدخال أموال المنحة القطرية قبل قليل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/إيرز".





يشار إلى أن المنحة القطرية، تصرف لنحو 100 ألف أسرة متعففة بالقطاع، بواقع 100 دولار لكل أسرة.





والمنحة القطرية، تصرف للأسر المتعففة في القطاع، منذ أكثر من عام، بناءً على اتفاق تم إبرامه بين حكومة الاحتلال وحركة حماس، برعاية الأمم المتحدة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأحد، أن أموال المنحة القطرية، أدخلت قبل قليل إلى غزة، عبر معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع.