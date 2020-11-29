قلقيلية: تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين
رام الله - دنيا الوطن
قالت محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في المحافظة، لهذا اليومن بلغ 46 إصابة من المخالطين.
كما أعلنت المحافظة تعافي 19 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، فيما وصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 29/11/2020 هي 535 إصابة نشطة.
قالت محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في المحافظة، لهذا اليومن بلغ 46 إصابة من المخالطين.
والإصابات وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، موزعة، في مدينة قلقيلية: 16، وباقة الحطب: 6، وجيوس: 3، وعسله: 2، وعزون: 6، وجيت:2، وكفرقدوم:4، وفلاميه: 2، وكفر لاقف: 3، والفندق:1، وعزبة الاشقر: 1.
كما أعلنت المحافظة تعافي 19 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، فيما وصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 29/11/2020 هي 535 إصابة نشطة.
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