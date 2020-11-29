قلقيلية: تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





والإصابات وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، موزعة، في مدينة قلقيلية: 16، وباقة الحطب: 6، وجيوس: 3، وعسله: 2، وعزون: 6، وجيت:2، وكفرقدوم:4، وفلاميه: 2، وكفر لاقف: 3، والفندق:1، وعزبة الاشقر: 1.



كما أعلنت المحافظة تعافي 19 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، فيما وصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 29/11/2020 هي 535 إصابة نشطة.

رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في المحافظة، لهذا اليومن بلغ 46 إصابة من المخالطين.