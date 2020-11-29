محافظ قلقيلية: بدء فرض الإغلاق الليلي اليوم ولمدة أسبوعين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الأحد، إغلاق جميع مرافق الحياة في المحافظة، من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً.
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الأحد، إغلاق جميع مرافق الحياة في المحافظة، من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً.
ويبدأ الإغلاق وفق تصريح للمحافظة نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، من اليوم الأحد الموافق 29/11/2020 وتمتد هذه الإجراءات يومياً لمدة أسبوعين.
وتم الإيعاز للأجهزة الأمنية بإيقاع أشد العقوبات بحق المخالفين للتعليمات.
جاء ذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء الذي جاء بتوجيه من الرئيس محمود عباس وبالتشاور مع لجنة الطوارئ والأمن والمحافظين ووزارة الصحة، الخاص بالإجراءات الجديدة.
وأضاف رواجبة: أنه يستثنى من ذلك المخابز والصيدليات، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الإجراءات المحدودة هو السيطرة على الارتفاع المتسارع بالإصابات وكسر سلسلة انتقال الفيروس.
وتم الإيعاز للأجهزة الأمنية بإيقاع أشد العقوبات بحق المخالفين للتعليمات.
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