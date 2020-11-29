طالع: إجراءات الأجهزة الشرطية بغزة بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة خلال 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأحد، ملخص إجراءات الأجهزة الشرطية بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة، من المحال والمنشآت التجارية والمركبات والمواطنين، خلال 24 ساعة الماضية.



وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تم تحرير 343 مخالفة لمركبات لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين والركاب، بالإضافة إلى تحرير 51 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي، وحجز ست مركبات أخرى تكررت مخالفتها.



وأكدت توقيف 154 مواطناً مخالفاً لحظر التجوال المسائي، وتوقيع تعهدات بحقهم، فيما تم إغلاق 174 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة.



وقالت: إنه تم توقيف 69 من أصحاب المحال والمنشآت تكررت مخالفاتهم، وتوقيع 58 تعهدات بحق آخرين بعدم تكرارها.



وتم إنهاء 36 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، بينها أفراح وبيوت عزاء.