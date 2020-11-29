"الداخلية" بغزة: تُوقيف 4 مصابين ومخالطين خرقوا إجراءات الحجر خلال 24 ساعة الماضية

أوقفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأحد، أربعة مخالفين من المصابين بفيروس (كورونا) والمخالطين، خرقوا إجراءات الحجر خلال 24 ساعة الماضية.



وقالت لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بالوزارة، إنها أوقفت أربعة مُخالفين من المصابين بالفيروس، والمخالطين، خرقوا إجراءات الحجر المنزلي خلال 24 ساعة الماضية.





وأضافت في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنها وأحالتهم إلى مركز حجر "أصداء" بخانيونس، متخذة الإجراءات القانونية بحقهم.

رام الله - دنيا الوطن