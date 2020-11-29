سلفيت: تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





والإصابات وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك)، موزعة، في "زيتا جماعين" بواقع 13، وسلفيت بواقع 12، وديربلوط بواقع تسع إصابات، وفي بديا، ثماني إصابات، والزاوية ست إصابات، وكفل حارس ثلاث إصابات، ومسحة ثلاث إصابات، وفرخة ثلاث إصابات، وكفر الديك ثلاث إصابات، و"رافات" إصابتين، وياسوف، إصابتين، وإصابة واحدة في كل من، حارس وبروقين واسكاكا، ومرده وسرطة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الأحد، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.