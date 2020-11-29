هيئة الأسرى: تحسن طفيف على الوضع الصحي للأسير الجريح علي عمرو

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كريم عجوة، اليوم الأحد، إن الحالة الصحية للمعتقل المصاب علي عمرو من مدينة دورا قضاء الخليل، طرأ عليها تحسناً طفيفاً، حيث تم نقله من قسم العناية المكثفة الى قسم الجراحة بمستشفى "سوروكا" الإسرائيلي.



وأوضح عجوة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم إزالة أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة التخدير من على الأسير عمرو، كما عقدت المحكمة العسكرية في عوفر جلسة تمديد توقيف غيابية للأسير ومددت توقيفه لخمسة أيام.



ولفتت الهيئة، أن المعتقل عمرو كان قد أصيب برصاص جيش الاحتلال مطلع الشهر الحالي بالقرب من مخيم الفوار جنوب الخليل، وجرى نقله بعدها للمستشفى وهناك أجريت له عملية جراحية.