المالية بغزة: صرف رواتب الموظفين لشهر نوفمبر غداً الاثنين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف رواتب الموظفين عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، عند الساعة 12 ظهر يوم غدٍ الاثنين.



وأكدت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الأحد، أن عملية الصرف ستكون بنفس نسبة وآلية الشهر الماضي، ووفق لإجراءات السلامة والوقاية.