المالية بغزة: صرف رواتب الموظفين لشهر نوفمبر غداً الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف رواتب الموظفين عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، عند الساعة 12 ظهر يوم غدٍ الاثنين.
وأكدت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الأحد، أن عملية الصرف ستكون بنفس نسبة وآلية الشهر الماضي، ووفق لإجراءات السلامة والوقاية.
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف رواتب الموظفين عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، عند الساعة 12 ظهر يوم غدٍ الاثنين.
وأكدت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الأحد، أن عملية الصرف ستكون بنفس نسبة وآلية الشهر الماضي، ووفق لإجراءات السلامة والوقاية.
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