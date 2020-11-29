شؤون فلسطينية

الزعنون يُشيد بالمواقف الثابتة للملك عبد الله الثاني من القضية الفلسطينية

الزعنون يُشيد بالمواقف الثابتة للملك عبد الله الثاني من القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، بالمواقف الثابتة والمبدئية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، من القضية الفلسطينية وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الزعنون في تصريح صحفي، أصدره اليوم الأحد: إن المواقف التي جاءت في رسالة العاهل الأردني إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، لمناسبة يوم التضامن العالمي مع شعبنا، هي امتداد للدفاع الشجاع والأصيل للمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها غير المحدود لقضية الشعب الفلسطيني، وحقوقه غير القابلة للتصرف.

وأكد استمرار التنسيق الاستراتيجي بين البلدين التوأمين فلسطين والأردن، الذي يرعاه الملك عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس، لإفشال مخططات الاحتلال الاستيطانية لضم أية أراض فلسطينية، وتثبيت صمود المقدسيين في مدينتهم، ومواجهة اجراءاته لفرض واقع جديد في مدينة القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتوحيد الجهود والمواقف العربية والدولية لحل القضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وثمّن الدور الكبير الذي يقوم به الملك عبد الله الثاني بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وجهوده في حمايتها ورعايتها، والتصدي لأية محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المحتلة ومقدساتها.

وأشاد الزعنون بتأكيد الملك عبد الله الثاني على أهمية توفير سبل دعم واستدامة عمل وكالة (أونروا)، وفقاً لتكليفها الأممي، حتى الوصول إلى حل عادل وشامل، يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، وبما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

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