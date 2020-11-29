دولي

فرنسا.. إصابة 60 شرطياً واعتقال عشرات المتظاهرين بالاحتجاجات ضد قانون "الأمن الشامل"

فرنسا.. إصابة 60 شرطياً واعتقال عشرات المتظاهرين بالاحتجاجات ضد قانون "الأمن الشامل"
رام الله - دنيا الوطن
أسفرت الاحتجاجات التي شهدتها المدن الفرنسية، أمس السبت،  ضد مشروع قانون "الأمن الشامل"، عن إصابة 62 شرطياً، فيما تم اعتقال أكثر من 80 متظاهراً.

وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، إن 23 شرطياً أصيبوا خلال احتجاجات في باريس، فيما أصيب 39 آخرون في المدن الأخرى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

في الوقت نفسه، قالت وزارة الداخلية: إن متظاهرين، توجهوا بشكوى لدى الإدارة العامة للشرطة، حول استخدام عناصر الدرك العنف ضد المحتجين.

وشهدت مدن فرنسية، أمس السبت، مظاهرات حاشدة، تنديداً بقانون "الأمن الشامل"، في ظل أزمة قضية جديدة عن العنف الذي يمارسه بعض عناصر الشرطة.

وتنص المادة 24 من القانون المذكور، التي تركز عليها الاهتمام، على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال نشر صور أو بث مقاطع لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".

كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة، وكاميرات المراقبة.

ويعتبر منظمو التحركات الاحتجاجية، أن القانون هذا ينتهك الحريات، في وقت كثرت فيه الشكاوى حول استخدام قوات الشرطة للعنف ضد المتظاهرين.

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