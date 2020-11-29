دولي

وزير خارجية بريطانيا يُحذر من موجة ثالثة لفيروس (كورونا)

وزير خارجية بريطانيا يُحذر من موجة ثالثة لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الأحد: "إن بريطانيا، تواجه خطر التعرض لموجة ثالثة من حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، إذا لم تتبع نهج القيود المتعلقة بالإغلاق بالشكل الصحيح في الأسابيع المقبلة".

وأضاف راب في حديث لمحطة (بي.بي.سي) عند سؤاله عن احتمال عودة ظهور "موجة ثالثة" من الحالات في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير المقبلين: "ثمة خطر من ذلك (إذا) لم نحقق التوازن الصحيح"، وقال: إن حكومته تبذل قصارى جهدها لتجنب فرض عزل عام آخر.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية البريطاني، بعد يوم من أنباء عن قرب اعتماد الحكومة للقاح المضاد لـ (كوفيد- 19) الذي طورته شركتا (بيونتك وفايزر)، مشيراً إلى أن عمليات التسليم ستبدأ في غضون ساعات من إصدار الإذن بذلك.

ونقلت صحيفة (فاينانشال تايمز)، السبت، عن مصادر لم تسمها القول: إن أولى عمليات التطعيم باستخدام لقاح (بيونتك وفايزر) قد تجري اعتباراً من السابع من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وعين رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ناظم الزهاوي، وزيراً مسؤولاً عن توزيع لقاح (كوفيد- 19)، وهو من أصل عراقي، ويشغل منصب وزير الدولة للأعمال.

وقالت بريطانيا في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر: إنها طلبت رسمياً من الهيئة البريطانية المنظمة لقطاع الدواء، تقييم مدى مناسبة لقاح (كوفيد- 19) الذي تطوره شركتا (بيونتك وفايزر) لاستخدامه في البلاد، وهي أول خطوة في إتاحته خارج الولايات المتحدة.

وطلبت بريطانيا الحصول على 40 مليون جرعة من اللقاح الذي أثبتت التجارب فاعليته بنسبة 90% في الوقاية من (كوفيد- 19) الذي أودى بحياة أكثر من 1.4 مليون شخص في أنحاء العالم وأصاب الاقتصاد العالمي بالشلل.

كما طلبت الحكومة من الهيئة، يوم الجمعة، تقييم اللقاح، الذي تطوره شركة (أسترازينيكا) للوقاية من (كوفيد- 19) لإمكانية طرحه في البلاد.

وطلبت الحكومة، الحصول على 100 مليون جرعة من اللقاح، الذي تطوره شركة (أسترازينيكا) وجامعة أوكسفورد، وتسعى للبدء في استخدامه قبل عيد الميلاد.

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