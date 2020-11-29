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إذاعة جيش الاحتلال: مسؤول بحريني دخل الأقصى يوم الجمعة "متخفياً"

إذاعة جيش الاحتلال: مسؤول بحريني دخل الأقصى يوم الجمعة "متخفياً"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن ممثل ملك البحرين، خالد آل خليفة، دخل يوم الجمعة الماضي، إلى المسجد الآقصى برفقة آخرين، دون الكشف عن هويته، خشية طرده من قبل المصلين الفلسطينيين. 

وقال آل خليفة في حديثه للإذاعة، "لم نقم بالتعريف عن أنفسنا حتى لا يتم منعنا من زيارة الأقصى وأداء الصلاة فيه"، مضيفاً: "الأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم، بل للعالم الإسلامي بأسره. 

وأشار إلى أن سياحاً من الشيعة، سيأتون إلى إسرائيل قريباً، مدعياً أن 90% من البحرينيين، يؤيدون السلام مع إسرائيل بما في ذلك الشيعة. 

وتابع المسؤول البحريني: "في الماضي كنا نظن أن إسرائيل لليهود فقط، جئنا إلى هنا، ووجدناها في الاتجاه المعاكس، هناك تعايش، وهناك قبول للآخر". 

ووجه رسالة إلى السياح الإسرائيليين، الذين سيتوجهون إلى البحرين، قائلًا: "لا تخافوا ولا تخفوا بلدكم الأصلي، ستلقون ترحيبًا حارًا".

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