مصرع طفلة (ثلاثة أعوام) بحادث دهس في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

لقيت طفلة تبلغ من العمر (ثلاثة أعوام)، مصرعها بحادث دهس، وقع اليوم الأحد، بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل.



وذكر العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة، بأنه بناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة محافظة الخليل، من مستشفى محمد علي المحتسب، يفيد بوصول جثة لطفلة، تبلغ من العمر (3 سنوات) لقسم الطوارئ، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري؛ لكشف ملابسات الحادثة.



وأضاف: وخلال عملية جمع المعلومات، تبين أن سبب الوفاة تعرض الطفلة لحادث دعس من قبل أحد اقربائها، أثناء رجوعه للخلف في ساحة المنزل.