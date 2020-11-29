شخصيات عربية: اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة لتجديد الوفاء لقضيته

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفة، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فرصة لكل أبناء الامة العربية والعالم، لتجديد الوفاء للقضية الفلسطينية العادلة التي تتعرض للمؤامرات من أجل تصفيتها لصالح المشروع الاستيطاني، الذي يريد تهويد الأرض الفسطينية.



وقال الشفة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأحد: إن الشعب التونسي، قدم الدم والإسناد للشعب الفلسطيني عبر التاريخ، ويجب أن يدفع ذلك باتجاه تفعيل برنامج المقاطعة لإسرائيل، والتصدي لكل أشكال التطبيع، باعتبارها خيانة للقضية الفلسطينية.



كما دعا الشفة أبناء الأمة العربية، لممارسة الضغط على حكوماتهم، كي لا تخضع لابتزاز الحركة الصهيونية، مشيراً إلى استمرار إبراز القضية الفلسطينية بكافة المحافل الدولية، مؤكداً في السياق على موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، وما قدمه من دعم للقضية الفلسطينية.



بدوره، قال أستاذ التاريخ في جامعة الجزائر، الحسن الزغيدي:

إن الجزائريين، يعتبرون أنفسهم جزءاً لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، ويعتبرون أن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر فلسطين، وتستقل.



وأضاف الزغيدي: أن الإصرار الفلسطيني على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه سيتحقق، داعياً الأكاديميين في العالمين العربي والإسلامي إلى قول كلمتهم، والدفاع عن الحق الفلسطيني.