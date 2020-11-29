شؤون فلسطينية

أبوالغيط: الظلم الواقع على الفلسطينيين منذ أكثر من 70 عاماً لن يدوم

أبوالغيط: الظلم الواقع على الفلسطينيين منذ أكثر من 70 عاماً لن يدوم
رام الله - دنيا الوطن
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أن أي محاولات للانقضاض على حقوق الشعب الفلسطيني، وتجاهل مبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، مآلها الفشل.

وقال أبو الغيط في كلمة له لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف اليوم الأحد: "أي توجّه نحو فرض أمرٍ واقع أو طرح مُبادرات وخُطط لا تتماشى مع هذه المبادئ والأسس والمرجعيات الدولية لعملية السلام، القائمة على مبدأ الأرض مُقابل السلام، ووفق رؤية حل الدولتين، ستنتهي وتُصبح من الماضي، وسيبقى الحق الفلسطيني ثابتاً لا يسقط بالتقادم أو بأي وسيلة أُخرى"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف: "رغم الانشغال العالمي بخطر جائحة (كورونا)، إلا أن استمرار التبعات الكارثية للاحتلال الإسرائيلي وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، ما زال يمثل قضية مركزية وشاغلاً أساسياً لدى الدول العربية جميعاً".

وأكد أن دعوة الرئيس محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام مع بداية عام 2021 والتجاوب الدولي الواضح معها، يمثل فرصة ينبغي اغتنامها من أجل أمن واستقرار المنطقة.

وشدد أبو الغيط على أن معاناة الشعب الفلسطيني هذا العام تضاعفت، حيث يبقى أسيراً بين مطرقة الاحتلال بوحشيته وانتهاكاته ومُمارساته العُنصرية، وسندان الجائحة التي تنتشر وتتفاقم في الأراضي الفلسطينية المُحتلة في ظل إصرار سلطات الاحتلال على حرمان الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الإنسانية في الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضح، أن جامعة الدول العربية تحرص على إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني سنوياً، تأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية، بالنسبة للأمة العربية، موجهاً رسالة تضامُنٍ وأمل للفلسطينيين، بأن الظلم الذي وقع عليهم منذ أكثر من سبعين عاماً لن يدوم، وأن الاحتلال إلى زوال ككل احتلال آخر عرفه التاريخ.

وقال: علينا جميعاً، أن نتحمّل مسؤولياتنا تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والاستمرار في دعم المؤسسات الدولية العاملة في مجال الإغاثة وفي مُقدمتها وكالة (أونروا) التي تُقدم خدماتها الإنسانية في الرعاية الصحية والإغاثة والتعليم لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني.

ووجه أبو الغيط في كلمته، تحية إعزاز وإجلال وإكبار إلى الشعب الفلسطيني المُناضل، الذي يضرب أروع الأمثلة في الصمود، وفي قوة الإرادة الحُرّة، والإصرار على استعادة حقوقه المشروعة في دولته المُستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

رئيس البرلمان التركي: القدس أهم قضايا القرن

رئيس البرلمان التركي: القدس أهم قضايا القرن

مصرع طفلة (ثلاثة أعوام) بحادث دهس في الخليل

مصرع طفلة (ثلاثة أعوام) بحادث دهس في الخليل

شخصيات عربية: اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة لتجديد الوفاء لقضيته

شخصيات عربية: اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة لتجديد الوفاء لقضيته

زكي: نُطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بإقامة سلام عادل وشامل في المنطقة

زكي: نُطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بإقامة سلام عادل وشامل في المنطقة

اعتصام في الخان الأحمر بالتزامن مع جلسة لمحكمة الاحتلال للنظر في هدمها

اعتصام في الخان الأحمر بالتزامن مع جلسة لمحكمة الاحتلال للنظر في هدمها

قاسم: شعبنا سيواصل نضاله المشروع رغم همجية الاحتلال

قاسم: شعبنا سيواصل نضاله المشروع رغم همجية الاحتلال

جنين: ارتفاع عدد الإصابات النشطة في المحافظة إلى 1000

جنين: ارتفاع عدد الإصابات النشطة في المحافظة إلى 1000

محافظ بيت لحم يُقرر إغلاق بلدية زعترة بسبب (كورونا)

محافظ بيت لحم يُقرر إغلاق بلدية زعترة بسبب (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

شؤون فلسطينية

مصرع طفلة (ثلاثة أعوام) بحادث دهس في الخليل

مصرع طفلة (ثلاثة أعوام) بحادث دهس في الخليل

شخصيات عربية: اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة لتجديد الوفاء لقضيته

شخصيات عربية: اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة لتجديد الوفاء لقضيته

زكي: نُطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بإقامة سلام عادل وشامل في المنطقة

زكي: نُطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بإقامة سلام عادل وشامل في المنطقة

اعتصام في الخان الأحمر بالتزامن مع جلسة لمحكمة الاحتلال للنظر في هدمها

اعتصام في الخان الأحمر بالتزامن مع جلسة لمحكمة الاحتلال للنظر في هدمها

قاسم: شعبنا سيواصل نضاله المشروع رغم همجية الاحتلال

قاسم: شعبنا سيواصل نضاله المشروع رغم همجية الاحتلال

جنين: ارتفاع عدد الإصابات النشطة في المحافظة إلى 1000

جنين: ارتفاع عدد الإصابات النشطة في المحافظة إلى 1000

الصحة: تغيير بمنحى سلوك الفيروس وأصبح يُصيب صغار السن وليس الكبار فقط

الصحة: تغيير بمنحى سلوك الفيروس وأصبح يُصيب صغار السن وليس الكبار فقط

منصور: صمود القيادة بمواجهة سياسات الاحتلال أبرز العناوين لليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

منصور: صمود القيادة بمواجهة سياسات الاحتلال أبرز العناوين لليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

منوعات

شاهد: فيفي عبده توجه رسالة لمتابعيها من الساحل الشمالي

شاهد: فيفي عبده توجه رسالة لمتابعيها من الساحل الشمالي

غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث صورة لها

غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث صورة لها

هنا الزاهد توجه رسالة حب لوالدتها

هنا الزاهد توجه رسالة حب لوالدتها

شاهد: نرمين الفقي تشعل مواقع التواصل برقصها احتفلاً بفوز الأهلي

شاهد: نرمين الفقي تشعل مواقع التواصل برقصها احتفلاً بفوز الأهلي

شاهد:أسرة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده الخمسين

شاهد:أسرة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده الخمسين

الموت يفجع عبد المجيد عبد الله..ويعلق &#34;لا أقول وداعاً بل إلى لقاء قريب&#34;

الموت يفجع عبد المجيد عبد الله..ويعلق "لا أقول وداعاً بل إلى لقاء قريب"

شاهد:نادين نجيم تتحدث عن تفاصيل إصابتها بإنفجار بيروت

شاهد:نادين نجيم تتحدث عن تفاصيل إصابتها بإنفجار بيروت

جورج كلوني: (كورونا) أخبرتني بأني أصبحت رجلاً عجوزاً

جورج كلوني: (كورونا) أخبرتني بأني أصبحت رجلاً عجوزاً

شاهد: ياسر جلال يروي قصة منعه من التمثيل

شاهد: ياسر جلال يروي قصة منعه من التمثيل

بعد قضية التطبيع..ما حقيقة نحت إسم محمد رمضان على شاطئ غزة؟

بعد قضية التطبيع..ما حقيقة نحت إسم محمد رمضان على شاطئ غزة؟

عربي

سوريا.. إصابة خمسة عمال جراء &#34;صومعة قمح&#34; في طرطوس

سوريا.. إصابة خمسة عمال جراء "صومعة قمح" في طرطوس

مسؤول إماراتي: القيادة الفلسطينية أدركت أهمية التغير الكبير الذي حدث بسبب التطبيع

مسؤول إماراتي: القيادة الفلسطينية أدركت أهمية التغير الكبير الذي حدث بسبب التطبيع

مشاورات مصرية لتسليم مواطن إلى الكويت بسبب سرقة 6 ملايين دولار

مشاورات مصرية لتسليم مواطن إلى الكويت بسبب سرقة 6 ملايين دولار

الجزائر: على الاتحاد الأوروبي ألا يتدخل بشؤوننا الداخلية

الجزائر: على الاتحاد الأوروبي ألا يتدخل بشؤوننا الداخلية