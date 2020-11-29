زكي: نُطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بإقامة سلام عادل وشامل في المنطقة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) عباس زكي، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، ـن صمود شعبنا الفلسطيني مستمر على أرضه، بالرغم من كافة التحديات والجرائم، التي تركتبها دولة الاحتلال.



وطالب دول العالم بالزام إسرائيل بالقانون الدولي، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس، وتبني رؤية الرئيس محمود عباس، لإقامة سلام عادل وشامل في المنطقة.



وأضاف زكي: إن غطرسة الولايات المتحدة، ودعم الاحتلال، لن تنجح في تركيع الشعب الفلسطيني، بالرغم من سياسات الترهيب

والترغيب على مدى عشرات السنين.